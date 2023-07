Incendi, M5S: ‘La Sicilia brucia e 130 pompieri sono a un corso’

Di Paola: "Il Viminale li ha chiamati per un piano di formazione come capo squadra"

“Mentre la Sicilia brucia e necessita di uomini e mezzi, il ministero dell’Interno toglie dal soccorso proprio in questi giorni, ben 130 vigili del fuoco per l’espletamento di un corso di formazione della durata di 5 settimane per il passaggio alla qualifica di capo squadra. Proprio così, una scelta clamorosa che sta depauperando l’organico delle nostre caserme, mettendo a rischio gli operatori rimasti che sono in minor numero e sempre più sotto pressione”.

A denunciarlo è il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, dopo aver sentito le sigle sindacali dei vigili del fuoco.

“Non è bastata l’esperienza dello scorso anno – spiega Di Paola – quando per il concorso ad ispettori, ancora una volta in pieno periodo estivo, l’organico è stato privato di ben 70 operatori. Oggi l’ammanco è dunque di 130 unità che, divise per ciascuna caserma, pesano come macigni nella situazione di attuale emergenza. A mancare all’appello in totale vi sono quindi 200 vigili del fuoco. Tra l’altro nel momento in cui questi operatori vengono riqualificati, potrebbero non rientrare più in Sicilia. Basti pensare che nella sola provincia di Palermo mancherebbero 37 vigili del fuoco. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori e i volontari che in questo momento sono in prima linea nel fronteggiare questo disastro” conclude Di Paola.