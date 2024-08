Incendi nel Palermitano, in azione i vigili del fuoco: ecco dove

La situazione dei roghi

PALERMO – Ancora incendi, a Palermo. Vigili del fuoco, forestali e un elicottero sono impegnati da alcune ore in un incendio divampato nella collina in contrada Danigarci che si trova sopra Termini Imerese nel Palermitano.

Le fiamme non sono ancora state domate e stanno tenendo impegnate diverse squadre impegnate a contenere la devastazione di alcuni ettari di macchia mediterranea.

Diversi incendi si sono verificati anche la scorsa notte a Palermo e in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere macchia mediterranea e sterpaglie in fiamme in via Tommaso Marcellini nei pressi di Corso Calatafimi, in via Ugo Spirito nella zona di Corso dei Mille e anche in provincia a Trappeto lungo la strada statale 187. L’intervento delle squadre antincendio ha evitato danni alle abitazioni e alle aziende.