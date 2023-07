Incendi nel Palermitano, paura per un gregge a Camporeale

Super lavoro per i vigili del fuoco nella notte impegnati a spegnere diversi roghi

1' DI LETTURA

PALERMO – Decine gli incendi nella notte in provincia di Palermo di macchia mediterranea e sterpaglie. Il più grosso in un’area adibita a pascolo a Camporeale, dove è andata a fuoco una tettoia dove erano ricoverate decine di pecore.

Il rogo, a causa anche del vento che soffiava, per tutta la notte ha messo a rischio il gregge. E’ successo nella zona collinare che sovrasta il paese alle spalle del santuario della Madonna dei peccatori. Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco per domare il rogo. Anche per evitare che le fiamme potessero uccidere gli animali. Sull’episodio indagano i carabinieri. Altri incendi sono divampati nella zona di Termini Imerese, Trabia e Partinico.