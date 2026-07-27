 "Incendi, intervenire tempestivamente". Stanziati 25 milioni
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Incendi, stanziati 25 milioni. Schifani: “Necessario intervenire tempestivamente”

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L'annuncio del presidente della Regione
l'emergenza
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PALERMO – Il governo Schifani ha approvato in giunta un primo pacchetto di interventi da 25 milioni di euro per contrastare gli effetti degli incendi della scorsa settimana in Sicilia.

Incendi, stanziati 25 milioni

La proposta è contenuta in un emendamento che sarà inserito nel disegno di legge 1030 Stralcio IV in discussione nei prossimi giorni all’Ars. Sono 15 milioni di euro destinati agli interventi di Protezione civile e di 10 milioni di ristori per i danni alle imprese agricole.

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“Era necessario intervenire tempestivamente – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – per sostenere i territori e le attività produttive duramente colpiti dagli incendi. Ma era necessario dare anche un segnale forte alle tante comunità siciliane che hanno subito ingenti perdite”.

“La Regione – aggiunge il governatore – è al loro fianco e continuerà a fare la propria parte. Con questo primo stanziamento il mio governo assicura risorse immediate per fronteggiare l’emergenza e avviare rapidamente tutti gli interventi necessari per tutelare il nostro sistema produttivo e accompagnare la ripresa dei territori. Ringrazio ancora una volta – conclude il presidente Schifani – tutti i volontari, la Protezione civile regionale e i vigili del fuoco per il lavoro straordinario fatto in questi giorni, sono il volto migliore della Sicilia”.

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