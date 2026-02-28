 Incendia l'auto della ex e dopo la fuga ha un incidente, fermato
Ha cercato di far perdere le proprie tracce senza successo
PALERMO
di
PALERMO – Ha dato fuoco, la scorsa notte, all’auto dell’ex fidanzata a Palermo e poi, mentre tornava verso casa ad Alcamo, ha provocato un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo lasciando la vettura nei pressi dello svincolo di Carini.

L’uomo, 38 anni, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.

Sulle sue tracce si erano messi i carabinieri dopo l’allarme lanciato per l’incendio della vettura. A bordo di una Mini Cooper ha cercato di fare perdere le proprie tracce, ma in autostrada ha tamponato una Smart. I poliziotti lo hanno raggiunto in casa, dove aveva fatto ritorno forse chiedendo passaggio a qualcuno.

