Incendia l’auto della ex e dopo la fuga ha un incidente, fermato

Ha cercato di far perdere le proprie tracce senza successo

PALERMO – Ha dato fuoco, la scorsa notte, all’auto dell’ex fidanzata a Palermo e poi, mentre tornava verso casa ad Alcamo, ha provocato un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo lasciando la vettura nei pressi dello svincolo di Carini.

L’uomo, 38 anni, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.

Sulle sue tracce si erano messi i carabinieri dopo l’allarme lanciato per l’incendio della vettura. A bordo di una Mini Cooper ha cercato di fare perdere le proprie tracce, ma in autostrada ha tamponato una Smart. I poliziotti lo hanno raggiunto in casa, dove aveva fatto ritorno forse chiedendo passaggio a qualcuno.