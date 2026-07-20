Incendio a Castronovo di Sicilia, il sindaco: “Siamo in piena emergenza” VIDEO

Evacuate alcune abitazioni, in arrivo i mezzi del 118 per gli intossicati

PALERMO – È ancora emergenza incendi a Castronovo di Sicilia, nel Palermitano, dove sono riprese con violenza le fiamme già divampate nella giornata di ieri.

“Siamo in piena emergenza. Abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave”, afferma il sindaco Vitale Gattuso. Per precauzione sono state evacuate alcune abitazioni.

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Il rogo ha già provocato danni a colture e aziende agricole e ha creato problemi al potabilizzatore del Comune.

Sul posto sono in arrivo anche i mezzi del 118 per prestare soccorso alla popolazione. Alcune persone hanno accusato sintomi di intossicazione dovuti al fumo.