L'ntervento di Polizia di Stato, vigili del fuoco , Corpo Forestale e Polizia Stradale.

Un maxi incendio è divampato lungo la Strada provinciale 61, nel territorio di Agira, mettendo a rischio la base logistica della società Webuild, impegnata nei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Catania-Palermo. L’intervento coordinato delle forze di soccorso ha consentito di evacuare in sicurezza tutto il personale presente, evitando conseguenze alle persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco, il Corpo Forestale e la Polizia Stradale di Enna.

Incendio Agira, evacuata la base operativa

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un incendio di vaste proporzioni che minacciava le strutture della base logistica della società impegnata nel cantiere ferroviario. Gli operatori dell’Ufficio Volanti della Questura, intervenuti su disposizione della sala operativa, hanno valutato la situazione e avviato le operazioni di emergenza, provvedendo all’evacuazione di tutte le persone presenti nell’area. Il rapido intervento ha permesso di mettere in sicurezza i lavoratori prima che le fiamme raggiungessero le strutture.

Ore di lavoro per domare il rogo

Alle operazioni hanno preso parte anche il personale della Sezione Polizia Stradale di Enna, i vigili del fuoco e il Corpo Forestale, impegnati nel contenimento dell’incendio e nella tutela della pubblica incolumità. Dopo diverse ore di intervento, il fronte del fuoco è stato circoscritto e successivamente spento. Al termine delle operazioni non si registrano feriti né tra i lavoratori della base logistica né tra il personale impegnato nei soccorsi o i residenti della zona interessata.

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