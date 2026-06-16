L'ordinanza della sindaca Andreana Patti

MARSALA – Tenere chiuse porte e finestre di abitazioni, uffici e luoghi di aggregazione, ridurre l’esposizione a eventuali ricadute di fumi, disattivare gli impianti di condizionamento e climatizzazione dell’aria.

Sono questi alcuni dei punti dell’ordinanza emessa, ieri sera a tutela della salute pubblica, dal sindaco di Marsala Andreana Patti per la contrada Ponte Fiumarella, nella periferia a sud-est della città, per l’incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì scorsi alla Sarco, azienda che si occupa della lavorazione e trasformazione di vetro e metalli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Il rogo ha riguardato anche sostanze plastiche.

L’ordinanza, che sarà in vigore fino al 25 giugno, è stata emessa, spiega una nota del Comune, “in attesa degli esiti delle analisi chimiche effettuate da Arpa Sicilia e tenuto conto che non è possibile escludere a priori la presenza di concentrazioni di inquinanti potenzialmente nocivi per la salute umana”.

Il provvedimento del primo cittadino è rivolto a “tutti i residenti e domiciliati, esercenti, datori di lavoro, lavoratori, e a chiunque a qualsiasi titolo si trova stabilmente od occasionalmente nel raggio di 2 chilometri dall’azienda Sarco, area individuata quale zona di protezione da diossine e pcb”. In quest’area si ordina, inoltre, di “sospendere tutte le attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative svolte all’esterno”.

Eventuali attività urgenti “dovranno essere valutate con il massimo approccio prudenziale e comunque adottando tutte le massime misure di protezione”. Gli animali domestici e da cortile devono essere mantenuti al chiuso, proteggendo alimenti e acqua da eventuali contaminazioni. Bisogna pure lavare bene con acqua corrente prima di consumare prodotti agricoli come frutta e verdura. Tra gli altri divieti, anche quello di pascolo e di utilizzo di carne e latte provenienti da aziende zootecniche della zona.