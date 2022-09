Incendio all’Oasi: il maltempo non ferma i piromani

L'intervento della Forestale ha permesso di salvare il patrimonio verde.

I piromani non vanno in vacanza nemmeno con il maltempo. Un incendio è scoppiato all’Oasi del Simeto oggi pomeriggio. E la Forestale, che è intervenuta, è convinta che la matrice sia dolosa. Il rogo ha interessato la zona A della Riserva, in contrada Passo Cavaliere. Gli uomini della Forestale hanno notato un terreno già bruciato con più punti di ‘fuoco’. Non è stato un intervento facile, ma tra i canneti sono stati spenti i focolai. Sul posto sono arrivati anche i rinforzi: un’altra autobotte della Forestale e la Protezione Civile dell’associazione Sicilia Emergenza One. Grazie all’intervento sono state salvate aree di

aree di pregio ambientale ricoperte da Tamerice e altra vegetazione ripariale. Ma purtroppo l’incendio ha bruciato oltre alle sterpaglie piante di liquirizia e di Tamerici. Sono otto gli ettari di vegetazione andata in fumo.