Soccorritori sul posto. Il tratto è quello in direzione Catania

L’autostrada A19 Palermo-Catania è stata temporaneamente chiusa in direzione Catania, all’altezza dello svincolo di Mulinello, a causa di un incendio. A prendere fuoco è stato un autotreno carico di grano. Sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. La chiusura è stata disposta per consentire l’intervento dei soccorritori e garantire la sicurezza della circolazione.

Incendio sull’autostrada A19, cosa è successo

Il rogo ha interessato un mezzo pesante che trasportava un carico di grano. Le fiamme hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento con una squadra del comando provinciale di Enna e due autobotti inviate in supporto.

Traffico bloccato verso Catania

A seguito dell’incendio, il tratto dell’A19 in direzione Catania è stato chiuso a partire dallo svincolo di Mulinello. Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche il Corpo forestale, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, che sta gestendo la viabilità e le attività necessarie al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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