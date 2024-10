I coniugi e le due figlie sono stati svegliati dall'animale domestico

SOLARINO (SIRACUSA) – Un incendio è scoppiato a Solarino, nel siracusano, la notte scorsa in un’abitazione nella zona di via Piave. La famiglia che si trovava all’interno, i coniugi e le loro figlie di 8 e 17 anni, è riuscita a fuggire in tempo: il rogo ha causato il crollo del soffitto e creato gravi danni all’immobile.

L’incendio a Solarino

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno spento le fiamme. Secondo una prima ricostruzione la famiglia stava dormendo quando è stata svegliata dal miagolio del proprio gatto, che ha salvato i padroni, ma non se stesso perché è morto nell’incendio.

Padre, madre e figlie sono stati accompagnati in ospedale a Siracusa. La bimba di 8 anni è stata precauzionalmente trasferita a Catania. Aperta un’inchiesta per accertare l’origine dell’incendio.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA SIRACUSA