Due dipendenti gravi trasferiti negli ospedali di Bologna e Cesena

FERRARA – Incendio in una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese. Cinque dipendenti della ditta sono rimaste ferite.

Tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elicottero, uno all’ospedale Maggiore di Bologna, l’altro trasferito per le gravi ustioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

I carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono sul posto per i soccorsi.