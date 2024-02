I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area

SIRACUSA – Un incendio scoppiato intorno all’1.30 di questa mattina in contrada Reitani-San Lorenzo, a Noto, nel Siracusano, ha gravemente danneggiato uno stabilimento balneare. Distrutta una struttura adibita a veranda, bar e cucina per una estensione di circa 200 metri quadrati.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito: “Non sono stati trovati elementi riconducibili alla matrice dolosa ma non si escludono anche cause di natura elettrica“.