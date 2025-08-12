Incendio nel Catanese, in azione mezzi aerei e squadre a terra

L'intervento nel territorio del Parco dell'Etna

CATANIA – Dal mezzogiorno di martedì 12 agosto un vasto incendio sta interessando la zona del Montarsi, nel territorio di Mascali, all’interno del Parco dell’Etna.

L’incendio a Mascali

Sul posto sono impegnate le squadre della Forestale di Giarre e di Linguaglossa, coordinate dal DOS del Distaccamento di Linguaglossa. Le fiamme hanno raggiunto un agriturismo della zona, presidiato da una pattuglia per prevenire danni.

L’intervento, gestito dalla centrale operativa della Forestale di Catania, vede impegnate diverse autobotti provenienti da Giarre e due elicotteri, in azione per contenere il fronte del fuoco e proteggere le squadre a terra.