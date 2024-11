Palermo, incendio in Ginecologia al Policlinico: vigilante intossicato

Il rogo sarebbe doloso. Le indagini sono in corso

Paura nel reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Palermo: un incendio è divampato all’interno dell’edificio 1. Il primo a intervenire è stato un vigilante in servizio nella struttura ospedaliera. Quando ha notato le fiamme e il fumo che si diffondevano rapidamente, ha cercato di evitare il peggio, ma è rimasto intossicato ed è stato ricoverato in codice giallo.

L’allarme

E’ stato immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato l’incendio prima che altre aree venissero coinvolte. Al Policlinico anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle caue del rogo, che sarebbe di origine dolosa.

Sul posto è infatti stato trovato un contenitore di plastica che conteneva alcuni stracci che sarebbero stati imbevuti di liquido infiammabile. Sarebbe stato gettato in un cestino che si trova nello spogliatoio del personale ospedaliero, da cui sono partite le fiamme.

Pochi giorni fa un altro incendio

Pochi giorni fa, un altro incendio si è verificato negli ex locali del Centro qualità rischio chimico, che fa capo a Villa Sofia-Cervello, per anni ospitato dal polo universitario, al secondo piano dell’istituto di Igiene. Il rogo ha provocato gravi danni ai macchinari che stavano per essere trasferiti dal padiglione al Cto di Villa Sofia.