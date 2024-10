La zona è stata sequestrata dai vigili del fuoco per accertare le cause

PALERMO – Incendio la scorsa notte all’istituto di igiene Giuseppe D’Alessandro del Policlinico in piazza Durante a Palermo. Le fiamme hanno interessato l’ala del primo piano dove c’è la sede centro controllo qualità rischio chimico. La zona è stata sequestrata dai vigili del fuoco per accertare le cause come disposto dal pm di turno. Nella palazzina a quattro piani non c’erano pazienti ricoverati.