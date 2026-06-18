Al palazzo di giustizia di Gela

GELA – L’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo al palazzo di giustizia di Gela per essere sentito dai magistrati della locale Procura titolari dell’inchiesta sulla frana di Niscemi dello scorso gennaio.

L’ex governatore siciliano, leader dell’Mpa e tra i fondatori di Grande Sicilia, è indagato insieme ad altri due ex presidenti della Regione Siciliana, Rosario Crocetta e Nello Musumeci, e all’attuale governatore Renato Schifani.

Oltre a loro, l’inchiesta interessa anche tecnici e riferimenti delle strutture commissariali che nel tempo si sono occupati della crisi idrogeologica di Niscemi.