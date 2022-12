Incidente a Capo d’Orlando: finiscono in una scarpata con l’auto, illesi

I due giovani sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Agata Militello e dimessi la notte stessa

CAPO D’ORLANDO (ME) – Incidente stradale autonomo questa notte, intorno alle tre, a Capo d’Orlando. Un’auto, con a bordo un ragazzo e una ragazza, di 19 e 20 anni, è sbandata mentre percorreva il cavalcavia tra via consolare Antica e via Alessandro Volta, in contrada Muscale.

La dinamica dell’incidente

I giovani a bordo del veicolo, una Fiat Punto 1.3 Multijet, per cause ancora da accertare, hanno sfondato la barriera di protezione in ferro, precipitando nella scarpata sottostante. Fortunatamente i due ragazzi non hanno riportato gravi ferite. Immediati i soccorsi. I due sono quindi stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello e dimessi la notte stessa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Capo d’Orlando.