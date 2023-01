Incidente a Casteltermini, scontro tra auto e camion: un ferito grave

L'impatto sulla Palermo-Agrigento

1' DI LETTURA

CASTELTERMINI (AG) – Brutto incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, sulla Palermo-Agrigento, in prossimità del bivio per Casteltermini.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto il conducente della vettura, un uomo di Favara, è rimasto gravemente ferito, ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Sul posto Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, carabinieri e ambulanza. La strada statale è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità di Casteltermini. Il personale di Anas è sul luogo dell’incidente per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.