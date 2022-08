Incidente a cavallo dopo la processione: 23enne in prognosi riservata

E' successo a Troina. La ragazza aveva poco prima partecipato alla cerimonia

1' DI LETTURA

Il cavallo imbizzarrito cade e la trascina a terra con sè. Sono ore di preoccupazione per una ventitreenne di Troina, rimasta ferita mentre stava rientrando in città dopo aver partecipato a Gagliano alla processione a cavallo, che si svolge ogni anno lungo le vie del piccolo centro. Secondo quanto si apprende l’incidente è avvenuto attorno alle 13, mentre la ragazza stava rientrando a casa dopo la cerimonia – la tradizionale processione dei fedeli a cavallo con l’alloro apre il triduo dei festeggiamenti in onore del Patrono San Cataldo; e stamani, peraltro, tutto si era svolto in maniera particolarmente ordinata, con 64 cavalli registrati – e il gruppetto di troinesi si trovava all’uscita di Gagliano.

In sostanza due equini, imbizzarrendosi, sarebbero partiti al galoppo, scivolando a terra e facendo cadere due persone. L’altra persona, fortunatamente, non si sarebbe fatta male, mentre la ventitreenne avrebbe perso i sensi per qualche minuto, tra la preoccupazione dei presenti. Immediatamente i soccorritori l’hanno portata fino alla piazzola dell’elisoccorso, che si trova accanto al campo sportivo, dove è giunto l’elicottero, decollato alla volta di Caltanissetta. Poco prima delle 16 la Tac avrebbe escluso gravi traumi, anche se la ragazza rimane in prognosi riservata, in attesa dell’esito degli accertamenti. Adesso si attende risonanza magnetica.