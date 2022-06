Incidente a Favara, ventunenne trasportato in elisoccorso

L'atterraggio nel parcheggio dello stadio. Le condizioni del giovane.

FAVARA (AGRIGENTO)– Perde il controllo della moto da cross sulla quale viaggiava e finisce la sua corsa contro un muretto in via Francia, nel centro abitato di Favara. Un 21enne del posto è rimasto ferito in seguito ad uno spaventoso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio nel popoloso comune dell’agrigentino. Il giovane si trovava in sella alla moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul selciato.

Nel violento impatto avrebbe anche sbattuto la testa e riportato diversi traumi. Immediati i soccorsi con il personale del 118 che è giunto sul posto insieme ai carabinieri della locale Tenenza. Un elisoccorso è stato fatto atterrare nel parcheggio dello stadio comunale Bruccoleri per ripartire velocemente verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il 21enne, seppur ferito, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.