CATANIA – È stata provvisoriamente chiusa la carreggiata della A19, la Palermo-Catania in direzione del capoluogo, in corrispondenza del km 182.2, in territorio di Belpasso, a causa di un incidente che ha coinvolto un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato.

Si registrano feriti. Sul posto le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.