Incidente ad Adrano, scontro fra auto e moto: un ferito

Il giovane coinvolto è stato trasportato in ospedale per le cure del caso

ADRANO (CATANIA). L’Incidente è avvenuto questa mattina, in via Casale dei Greci ad angolo con via Alcara Li Fusi ad Adrano. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto. A seguito dell’impatto il giovane che era alla guida del mezzo a due ruote è caduto a terra riportando diverse ferite.

La moto è andata a sbattere contro un’auto in sosta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportate il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato del locale Commissariato.