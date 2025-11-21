Aereo si schianta al suolo durante l’Air Show: morto il pilota – VIDEO

Le immagini dell'incidente sono agghiaccianti

Un caccia indiano si è schiantato durante un volo dimostrativo davanti a una folla di spettatori al Dubai Air Show. L’HAL Tejas, un aereo da combattimento utilizzato dall’Aeronautica Indiana, si è schiantato intorno alle 14:10 ora locale, presso l’aeroporto internazionale Al Maktoum. L’unico pilota a bordo è morto.

Le riprese video del momento successivo all’incidente aereo avvenuto a Dubai mostrano fumo nero levarsi sopra l’aeroporto, che ospitava l’Air Show biennale. L’aereo sembrava aver perso il controllo, precipitando direttamente verso il suolo poco prima dell’impatto.

Veicoli della polizia, ambulanze ed elicotteri si sono precipitati sul luogo dello schianto, sparando schiuma antincendio per spegnere le fiamme. L’Aeronautica Indiana ha poi confermato che il pilota è morto nell’incidente.

@murtazaviews India’s home-produced Tejas fighter jet crashed at the Dubai Air Show on Friday, the Indian Air Force (IAF) said, marking the second such crash in less than two years. ♬ original sound – Murtaza Ali Shah

Incidente aereo Dubai, aperta un’inchiesta

“L’IAF esprime profondo rammarico e si stringe alla famiglia colpita in questo momento di dolore – ha aggiunto – È stata costituita una commissione d’inchiesta per accertare la causa dell’incidente”. Il pilota aveva sorvolato più volte l’area dell’Air Show.

Giovedì 20 novembre, l’Ufficio di Informazione della Stampa indiano aveva respinto le affermazioni circolate sui social secondo cui un velivolo Tejas avesse perso olio mentre era in esposizione durante l’air show. In una dichiarazione su X, l’ufficio aveva definito “false” tali affermazioni.

Non è chiaro se il velivolo menzionato sia lo stesso precipitato venerdì 21 novembre. Lo scorso anno, un caccia Tejas si era schiantato nello stato nord-occidentale indiano del Rajasthan, ma in quell’occasione il pilota era riuscito a lanciarsi in sicurezza.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA