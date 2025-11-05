Aereo cargo si schianta in fase di decollo, almeno nove morti – VIDEO

Le immagini dell'aereo ridotto ad una palla di fuoco sono terrificanti

Un aereo cargo della UPS, un McDonnell Douglas MD-11, si è schiantato nel pomeriggio di martedì 4 novembre nei pressi dell’aeroporto internazionale di Louisville, nel Kentucky. È accaduto pochi istanti dopo il decollo, sollevando una massiccia colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il bilancio provvisorio è di almeno nove morti.

Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), l’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 ora locale: l’aereo, diretto alle Hawaii, avrebbe perso quota finendo per colpire alcune attività commerciali adiacenti all’area aeroportuale.

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato in conferenza stampa di temere un possibile aumento del numero di vittime e feriti, sottolineando che “le condizioni dei tre membri dell’equipaggio a bordo del velivolo restano al momento sconosciute” e aggiungendo di essere “molto preoccupato per loro”.

In un comunicato diffuso nelle ore successive, UPS ha confermato la presenza di tre membri dell’equipaggio a bordo, precisando tuttavia di non disporre ancora di informazioni ufficiali su eventuali vittime o feriti.

Un video diffuso dall’emittente locale WLKY sembrerebbe mostrare il motore sinistro dell’aereo in fiamme mentre il velivolo tentava il decollo. Le immagini aeree del luogo dell’impatto documentano una lunga scia di detriti e le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono estese anche a un vicino impianto di riciclaggio di olio.

L’indagine per chiarire le cause dell’accaduto

Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della FAA e del National Transportation Safety Board (NTSB), che hanno inviato sul posto squadre specializzate per raccogliere i primi elementi tecnici.

Louisville rappresenta il principale hub aereo di UPS Airlines, il cuore della rete logistica del gruppo negli Stati Uniti. La compagnia opera quasi 2.000 voli al giorno verso oltre 200 Paesi, con una flotta di 516 aeromobili, di cui 294 di proprietà e i restanti gestiti in leasing o a noleggio.

