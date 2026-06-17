Prima di precipitare, il pilota avrebbe segnalato problemi meccanici

Un piccolo aereo privato con sei persone a bordo è precipitato nella serata di martedì 16 giugno su un’autostrada nel Sud del Texas. Alcuni passanti sono intervenuti per aiutare i soccorritori a estrarre i passeggeri dal relitto in fiamme.

Una persona è morta dopo che l’aereo si è schiantato sulla Loop 20 di Laredo, causando la chiusura del traffico in entrambe le direzioni e disseminando detriti su più corsie. Gli altri occupanti sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche.

Incidente aereo in Texas, la testimonianza video

Un video condiviso sui social dauna testimone, Zayra Garza, mostra i soccorritori intenti a rompere il parabrezza dell’aereo mentre agenti e cittadini aiutavano diverse persone a uscire dal velivolo in fiamme. Alcuni passeggeri sono stati visti allontanarsi a piedi dopo essere riusciti a mettersi in salvo.

L’aereo coinvolto è un business jet Cessna Citation Latitude operato da NetJets. Secondo la ricostruzione fornita dalla CNN, il velivolo era decollato da San José del Cabo, in Messico, intorno alle 18:18 ora locale ed era diretto ad Austin, in Texas, prima di deviare verso Laredo, città situata lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

Cinque agenti trasportati in ospedale

Le autorità sono intervenute poco prima delle 22:00 dopo aver ricevuto una segnalazione dalla torre di controllo dell’aeroporto locale. Il pilota avebbe comunicato problemi meccanici. Poco prima dello schianto, l’aereo aveva perso i contatti con i controllori del traffico aereo e, durante la discesa, avrebbe colpito un veicolo in movimento.

La polizia non ha reso note le identità delle sei persone a bordo, né il numero esatto dei feriti o le loro condizioni di salute. Cinque agenti intervenuti sul luogo dell’incidente sono stati trasportati in un ospedale locale per ricevere cure a causa delle lesioni riportate durante le operazioni di soccorso.

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