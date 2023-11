Incidente, auto pirata investe un pedone e scappa: grave il 38enne

Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia locale

Un incidente ha lasciato un pedone in gravi condizioni a Milano. L’uomo di 38 anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravi, con un trauma cranico e diverse fratture.

L’incidente è accaduto alle 3 di notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonalied è stato travolto da un’auto, che non si è fermata per prestare soccorso.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Milano. Il 38enne è stato portato all’ospedale San Carlo dagli operatori del 118.