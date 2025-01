Incidente sulla Catania-Messina: ci sono almeno 4 feriti

Vigili del Fuoco sul posto assieme alla Polstrada

CATANIA – Incidente nella serata di oggi lungo l’autostrada Catania-Messina. Sulla A18 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania del Distaccamento di Linguaglossa. L’incidente in direzione Messina è avvenuto poco prima dello svincolo di Acireale.

Tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Sul posto, è immediatamente arrivata una squadra dei pompieri che si trovava a transitare in quel tratto di autostrada al momento dell’incidente Hanno così prestato i primi soccorsi ai componenti delle autovetture, mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti e avviando l’intervento dei soccorsi sanitari.

Il bilancio è di almeno 4 feriti, 3 dei quali trasportati presso il presidio ospedaliero del Cannizzaro. Sul posto anche la Polizia Stradale. Il tratto autostradale è rimasto, comunque, parzialmente aperto al transito.

Da segnalare nel pomeriggio di oggi, un altro incidente in provincia: in territorio di Licodia Eubea.