Roberta, morta in un tragico incidente: Cefalù in lacrime

La cittadina normanna sotto choc

Un’altra vittima della strada in Sicilia, un altro paese in lacrime. Cefalù, nel Palermitano, è profondamente scossa per la morte di Roberta Macajone, mamma 39enne di un bimbo di 7. Nel terribile impatto avvenuto alle porte della cittadina normanna, il piccolo è rimasto miracolosamente illeso. Niente da fare per la donna, che nellos contro con uno scooter ha riportato ferite interne gravissime.

“Ti porterò nel cuore”

Lavorava in un supermercato di Cefalù e da poco aveva festeggiato il decimo anniversario di matrimonio con Vincenzo Filì, un agente immobiliare molto conosciuto nella cittadina. Strazianti le parole sui social di amici, parenti e conoscenti: “Non riesco ancora a crederci Roberta! – scrive Silvia – . Tu, con il tuo sorriso e la tua bontà, adesso sei un dolce angelo che veglierai il tuo bambino e tutte le persone che soffrono per questa inaspettata tragedia. Ciao Roby”. “Di fronte a tanta tristezza non trovo le parole per dedicarti un pensiero – scrive Marianna -. Ti porterò nel cuore, solare e allegra come poche”.

“Non voglio crederci”

E ancora: “Carissima Roby82 – aggiunge Daniela pubblicando una foto di alcuni anni fa – era così che ti chiamavo quando da giovani trascorrevamo l‘estate assieme e durante l‘anno ci scrivevamo delle lettere. Hai lasciato in me dei ricordi bellissimi. Una ragazza piena di energia, con tanta voglia di vivere e sempre allegra. E poi oggi la notizia stravolgente che un brutto incidente stradale ti ha strappato via dalla terra. Da non credere. Una donna, moglie e madre che si merita di essere ricordata”.

Sospesa la campagna elettorale

Subito dopo la tragedia, il sindaco Rosario Lapunzina, è stato tra i primi a manifestare il proprio cordoglio: “L’Amministrazione comunale, a nome della Città, si unisce al dolore della famiglia per la perdita della nostra giovane concittadina Roberta Macajone”. A Cefalù, in segno di lutto, per oggi sono sospesi tutti gli eventi e gli appuntamenti che riguardano la campagna elettorale.