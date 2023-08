Incidente sulla Sp 89: centauro in prognosi riservata al Cannizzaro

Tra Castiglione di Sicilia e Randazzo

CATANIA – Un impatto violento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 89 tra i territori di Castiglione di Sicilia e Randazzo. L’incidente ha coinvolto un’auto ed una motocicletta: ad avere la peggio il giovane centauro che era alla guida del due ruote che ha riportato gravi ferite in più parti del corpo. Per lui, è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale Cannizzaro dove i medici si sono riservati la prognosi.

Ad intervenire sul posto, oltre al personal medico del 118, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.