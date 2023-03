Incidente e tragedia in via Santa Sofia: perde la vita un 24enne

Il dramma si è consumato questa mattina. E le cause sono tutte da accertare.

CATANIA. Una tragedia immane. Un fatto che andrà ricostruito passo dopo passo per accertare le cause di un incidente nel quale ha perso la vita un giovane di appena 24 anni che era in sella alla propria moto.

E’ accaduto nelle prime ore della mattina oggi, Gabriele Longo aveva appena finito il turno di guardia giurata al Policlinico di Catania quando, immessosi in Via Santa Sofia, avrebbe perso il controllo del mezzo.



Inutili i tentativi di soccorso. Il 24enne è di Paternò.