Incidente e tragedia: il sorriso spezzato di Arianna

Ieri pomeriggio sull'autostrada Catania-Messina, sono state ore d'inferno: nell'ennesima vittima della strada.

CATANIA. Una morte ingiusta. Come tante subite ogni qual volta si raccontano le tragedie della strada. Arianna Franceschino, 27 anni appena, se n’è andata in un istante dopo quell’impatto tremendo contro un’auto che l’ha fatta sbalzare assieme al fidanzato 24enne lungo l’asfalto dell’autostrada Catania-Messina.

Ad avere la peggio, come detto, è stata Arianna. Per lei non c’è stato nulla fare. Lo strazio del dolore e dell’impotenza, ieri pomeriggio ha preso il sopravvento su tutto. Inutile proferire parola. Superfluo chiedersi il perchè di certi, tragici, fatti.

Il 24enne che guidava la moto è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania: ha riportato fratture e ustioni ma è, fortunatamente, fuori pericolo.



Sui social, la notizia è rimbalzata per tutto il pomeriggio e fino a notte. Tanta incredulità per una comunità, quella di Aci Sant’Antonio dove viveva Arianna, in stato di shock.

Un brutto risveglio quello di questa mattina. Il sorriso e la voglia di vivere di Arianna, non ci sono più.