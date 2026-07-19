Una ragazza di 16 anni è morta, i genitori e il fratellino di 11 anni sono ricoverati in gravi condizioni. La famiglia è rimasta vittima di un incidente lungo l’autostrada A1, all’altezza di Teano, in provincia di Caserta.
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La Citroen C5 su cui viaggiavano ha tamponato un mezzo pesante. La famiglia, originaria del Mantovano, era partita per le vacanze estive. Per Noemi Balzanelli non c’è stato nulla da fare. Ora si lotta per salvare gli altri feriti. Un altro grave incidente si è verificato in Sardegna.