Nella notte tra sabato e domenica

CAGLIARI – Due morti e un ferito grave in un incidente all’alba sulla Statale 130, all’altezza del chilometro 53, a Iglesias. La tragedia è stata causata da uno scontro frontale tra due auto: sulle cause sono in corso accertamenti. Un tratto della strada statale 130 “Iglesiente” è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente risale alle 3 della notte tra sabato e domenica. Secondo le prime ricostruzioni, ancora oggetto di accertamento, una utilitaria condotta da un 51enne, operaio del posto, si è scontrata frontalmente con una berlina guidata da un altro operaio, un giovane di 22 anni. L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo ai due conducenti. Un 34enne, passeggero dell’utilitaria e titolare di un esercizio pubblico nella zona di Portoscuso, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo non risulta in pericolo di vita.

I carabinieri sul posto

Sul posto i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto delle stazioni di Gonnesa e Villamassargia, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La stazione carabinieri di Gonnesa ha informato l’autorità giudiziaria. Disposti il sequestro dei veicoli e la restituzione delle salme ai familiari. Le indagini proseguono per definire l’esatta dinamica del sinistro.