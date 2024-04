Incidente in via Pandolfini, Amg: “Nessun danno agli impianti del gas”

Danneggiato un palo della luce

PALERMO- Nell’incidente stradale avvenuto ieri (31 marzo) in via Pandolfini all’altezza di via Roccazzo è stato danneggiato un palo dell’impianto di pubblica illuminazione, prontamente rimosso dai tecnici di AMG Energia. Nessun danno è stato provocato ai tubi e agli impianti di distribuzione del gas.

AMG Energia, la società che si occupa di distribuzione del gas e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione, precisa, infatti, che rispetto alle notizie diffuse sull’incidente, l’auto della diciannovenne non ha urtato un tubo del gas ma un palo di pubblica illuminazione che è stato dismesso.

La presenza del sostegno incidentato è stata segnalata attraverso il contact center della società dedicato agli impianti di pubblica illuminazione, numero verde 800661199: i tecnici di AMG Energia sono intervenuti in urgenza rimuovendo, a tutela della pubblica incolumità, il palo danneggiato e inclinato.

Il servizio di pronto intervento gas della società, invece, ieri non ha ricevuto alcuna segnalazione. I tecnici del servizio hanno effettuato, comunque, una verifica sugli impianti di distribuzione gas, non riscontrando alcuna anomalia.