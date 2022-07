Incidente mortale a Custonaci, perde la vita un 36enne

La vittima guidava un mezzo pesante che per cause in corso di accertamento ha sfondato un guard rail

NEL TRAPANESE

1' DI LETTURA CUSTONACI (TP) – Incidente mortale stamane a Custonaci lungo la strada che conduce agli impianti estrattivi del marmo. La vittima un uomo di 36 anni, Nicola Giacalone sposato da pochi mesi. Guidava un mezzo pesante che per cause in corso di accertamento ha sfondato un guard rail, finendo nel terreno sottostante. La vittima era dipendente di una impresa. Purtroppo per l’autista del mezzo non c’è stato nulla fare è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 Sul posto vigili del fuoco, carabinieri. Ora si dovrà capire cosa abbia potuto determinare il sinistro mortale.

