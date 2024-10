Incidente mortale a Partanna: perde la vita un ragazzo di venticinque anni

In gravi condizioni un altro giovane

PALERMO- Tragico incidente stradale a Partanna, in provincia di Trapani. Calogero Ingoglia, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in via Castelvetrano: si trovava sulla sua motocicletta insieme a un amico. Avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada.

I due giovani sono stati sbalzati dalla sella, finendo sull’asfalto. Un impatto terribile che si è rivelato fatale per Ingoglia. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma le lesioni provocate dallo schianto non gli hanno lasciato scampo.

L’altro giovane è invece rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano, ma viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai primi accertamenti, nessun altro mezzo sarebbe coinvolto. Le indagini sono in corso.