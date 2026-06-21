Il compagno in stato di choc. Un ferito all'Ingrassia in codice giallo

PALERMO – Incidente mortale a Pioppo, in provincia di Palermo. Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti.

Una ciclista è deceduta e un altro è ferito. E’ accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indaga la Procura di Palermo.

Chi era la vittima, aveva 41 anni

La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoleta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno che era con lei è stato portato al pronto soccorso in stato di choc, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia.

L’auto guidata da un 38enne

Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta Pioppo, frazione di Monreale, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l’altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari.

Indagini della polizia municipale e dei carabinieri

Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia. Sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull’automobilista.

Il cordoglio di Federciclismo

“Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile. Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”. Lo scrive Federciclismo Sicilia dopo il tragico incidente costato la vita a Nicoleta Rusu, ciclista di 41 anni.