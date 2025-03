Inutile l'intervento dei medici del 118

COMISO (RAGUSA) – Incidente mortale nel pomeriggio in via Borsellino, auto contro un camion: ha perso la vita una 70enne.

Scontro fatale a pochi passi dall’ospedale di Comiso. Per cause in corso di accertamento una Lancia Y si è schiantata contro un Tir.

Inutile l’intervento dei medici del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per eseguire gli accertamenti di rito.

