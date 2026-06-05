 Incidente mortale a Giardini Naxos, scontro tra moto e monopattino
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Giardini Naxos, scontro tra moto e monopattino: muore un 25enne

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La vittima è di nazionalità moldava
INCIDENTE MORTALE
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GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Un uomo di 25 anni, di nazionalità moldava, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Giardini Naxos, nel Messinese.

Incidente mortale a Giardini Naxos

Il giovane viaggiava a bordo di una moto che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, si sarebbe scontrata con un monopattino lungo via Vittorio Emanuele.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Taormina, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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