GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Un uomo di 25 anni, di nazionalità moldava, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Giardini Naxos, nel Messinese.
Incidente mortale a Giardini Naxos
Il giovane viaggiava a bordo di una moto che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, si sarebbe scontrata con un monopattino lungo via Vittorio Emanuele.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Taormina, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.