Il tragico bilancio

COSENZA- Tragico incidente nel Cosentino: due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all’interno della galleria ‘Fiego’ sulla strada statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili (Cosenza).

Nello scontro sono morti un 19enne, alla guida di una delle vetture ed un 46enne che viaggiava con lui. Il conducente dell’altra vettura è stato soccorso e trasportato nell’ospedale di Cosenza. Indagini in corso sulle cause dell’incidente.