Tragico incidente nel Trapanese: scontro col furgone, un morto

A perdere la vita un giovane ingegnere

Un altro tragico incidente stradale in Sicilia, stavolta in provincia di Trapani. La vittima è Andrea Parrinello, 47enne di Petrosino. E’ morto nello scontro tra un furgone e un’auto, sulla strada statale 115, vicino al Baglio Basile, Nella zona compresa tra Strasatti e Mazara del Vallo,

L’allarme e i soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto il traffico è stato interrotto per diverse ore. Sulla statale 115 sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto.

Insegnava all’istituto tecnico

Parrinello era un ingegnere. In tanti lo conoscevano nella zona anche perché insegnava all’istituto tecnico Ruggero D’Altavilla. L’impatto si è rivelato gravissimo e per lui non c’è stato niente da fare. Centinaia i messaggi sui social. “Le lacrime rigano il mio volto – scrive Antonella – .La vita è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu Andrea sei uno di quelli. Mi mancherai amico mio”.