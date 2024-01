Tragico incidente tra camion, ambulanza e automobile: tre morti e due feriti

L'autista del mezzo pesante era al suo primo giorno di lavoro

Un tragico incidente si è verificato in provincia di Pordenone, lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals. Il bilancio è di tre morti e due feriti. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion, un’ambulanza e un’auto.

Nell’impatto sono morti una volontaria della Croce Rossa e una paziente a bordo dell’ambulanza, oltre all’autista del camion. “Purtroppo la collega volontaria che guidava non ce l’ha fatta, come anche la paziente. Ci stringiamo ai familiari e ai colleghi di tutte le vittime” ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Un altro volontario che era a bordo dell’ambulanza è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva

Alla guida del camion c’era un 52enne, Pierantonio Petrocca, di origine calabrese ma residente a Valvasone. Per Pierantonio oggi era il primo giorno di servizio come autista per la ditta di trasporti Trans Ghiaia. Il mezzo proveniva da Oderzo (Treviso), era diretto a caricare ghiaia a Valvasone (Pordenone) e si è ribaltato finendo in una scarpata.

Alla guida dell’automobile, un Suv, un uomo che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e non risulta in pericolo di vita. Al momento non risulterebbero altre persone coinvolte.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro tra i mezzi è avvenuto a breve distanza dallo svincolo di Pordenone in un tratto rettilineo. Da chiarire la causa dell’impatto. Secondo le prime informazioni, la causa potrebbe essere stata un sorpasso azzardato in un tratto di carreggiata contrassegnato dalla linea continua. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Pordenone.

L’arteria è stata completamente chiusa al traffico da Pordenone a Valvasone Arzene e gli svincoli di accesso del capoluogo provinciale e di Zoppola sono presidiati dai carabinieri.