Incidente mortale nella tarda serata di venerdì lungo la statale 275 Maglie-Leuca in Puglia. A perdere la vita è stato Giuseppe Turano, 47 anni, professore di matematica di Corigliano ma che da tempo risiedeva a Montesardo.
La statale 275 si conferma una delle strade più pericolose della Puglia. Numerosi gli incidenti mortali che si sono verificati negli ultimi anni.
Il professore di origine calabrese, alla guida di una Renault Scenic, è deceduto dopo uno scontro con una Maserati all’uscita di Alessano, in direzione Lucugnano. L’uomo al volalnte dell’altra auto è ricoverato in gravi condizioni.
Numerosi sui social gli attestati di stima nei confronti di Turano.