 Incidente tra Scordia e Palagonia: morto un giovane di 18 anni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente mortale tra Scordia e Palagonia: la vittima aveva 18 anni

Altri due giovani sono ricoverati a Lentini
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – Tragedia nella notte sulla strada provinciale che collega Scordia a Palagonia, nel Catanese. Un giovane di 18 anni, Ettore Carnazzo, ha perso la vita in un incidente autonomo.

Incidente mortale, la dinamica

L’auto su cui viaggiava insieme a due amici, un coetaneo e una ragazza di 15 anni, è finita contro un muro, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Feriti trasportati all’ospedale

I due passeggeri sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove sono tuttora ricoverati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI