Altri due giovani sono ricoverati a Lentini

CATANIA – Tragedia nella notte sulla strada provinciale che collega Scordia a Palagonia, nel Catanese. Un giovane di 18 anni, Ettore Carnazzo, ha perso la vita in un incidente autonomo.

Incidente mortale, la dinamica

L’auto su cui viaggiava insieme a due amici, un coetaneo e una ragazza di 15 anni, è finita contro un muro, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Feriti trasportati all’ospedale

I due passeggeri sono rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale di Lentini, dove sono tuttora ricoverati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.