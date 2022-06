Scontro frontale, le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine

PALERMO – Incidente mortale, chiusa la statale 121. A causa di un incidente si registrano rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 221,300, in località Mezzojuso, in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, sul tratto stradale si è verificato uno scontro frontale ed una persona è deceduta.

Lo scontro è stato tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima e il ferito viaggiavano a bordo della vettura. Nello scontro è deceduto un uomo di 66 anni. La vittima è Cono Gugliotta, di 66 anni. Viaggiava su una Fiat 600 con la sorella Maria Rosaria Gugliotta, di 61, trasportata in elisoccorso all’ospedale Civico in gravi condizioni. È rimasto ferito nello scontro anche l’autista del furgone, V. M. trasportato al Buccheri La Ferla non in pericolo di vita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, gli accertamenti della dinamica e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.