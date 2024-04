Incidente mortale tra le vie di Perugia: perde la vita un 24enne

Lascia moglie e figlia piccola. Un 30enne è in gravi condizioni

PERUGIA – Incidente mortale nelle strade di Perugia nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile. A perdere la vita un ragazzo di 24 anni, mentre un altro di 30 è ricoverato in gravi condizioni Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I due, secondo secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, viaggiavano in sella a una moto, quando il conducente, il 24enne poi deceduto, avrebbe perso il controllo finendo per terra.

I due, entrambi moldavi in città per lavoro con una ditta di edilizia, sono caduti a terra all’altezza di una rotatoria, il conducente avrebbe urtato violentemente la testa per terra, morendo sul colpo. Il passeggero è stato portato in ospedale ed è ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo, ma si stanno svolgendo accertamenti per stabilire l’esatta dinamica.

Il 24enne deceduto lascia la moglie e una figlia piccola.