 Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo. muore a 38 anni
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Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo

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I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere
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PALERMO – Alessandro Vecchio, 38 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana.

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L’uomo, originario di Villabate, era a bordo di una macchina finita contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania. S

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione dell’infortunistica della polizia municipale.

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