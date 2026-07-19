PALERMO – Alessandro Vecchio, 38 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana.
Leggi anche
L’uomo, originario di Villabate, era a bordo di una macchina finita contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania. S
Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione dell’infortunistica della polizia municipale.