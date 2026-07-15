Incidente tra moto nel Siracusano, muore un ragazzo di 16 anni

Altri due giovani sono attualmente ricoverati in ospedale

PALERMO – Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto nel Siracusano. Lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con una moto lungo la strada che collega Floridia e Solarino.

Incidente mortale nel Siracusano

I primi soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvare il giovane. I due ragazzi che viaggiavano sulla moto sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

La vittima si chiamava Martin Pluchino e frequentava il centro di formazione Ars di Floridia. In un messaggio pubblicato sui social, l’istituto ha espresso il proprio cordoglio.

Addio a Martin Pluchino

“Con profondo dolore la comunità educativa di Ars saluta Martin Pluchino, studente della classe prima del percorso per operatore della riparazione dei veicoli a motore della sede di Floridia”, si legge nel messaggio.

L’istituto ricorda inoltre che il giovane aveva scelto quel percorso perché desiderava approfondire la conoscenza del mondo dei motori e sottolinea come “la scomparsa di un giovane studente rappresenta un dolore che coinvolge profondamente quanti hanno condiviso con lui una parte del percorso”.