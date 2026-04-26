Moto contro un trattore, muore un 28enne

Lo scontro a Polia

VIBO VALENTIA – Un 28enne è morto oggi in un incidente stradale a Polia (Vibo Valentia). L’uomo, secondo una prima ricostruzione, a bordo della sua moto era insieme ad altri motociclisti e stava facendo un’escursione nella zona dell’Angitolano.

La dinamica dell’incidente in provincia di Vibo Valentia

Per cause in via di accertamento, la moto con a bordo il 28enne si è scontrata con un trattore. I soccorsi sono stati immediati ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il sindaco Luca Alessandro ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia. Nel territorio vibonese non è stato l’unico incidente che si è verificato oggi.

Una persona ferita in un altro incidente

A Vibo Valentia, un altro centauro si è scontrato con un’auto. L’uomo è stato trasferito in ospedale con politraumi ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La vettura coinvolta dopo l’urto si è scontrata con un’altra auto che stava sopraggiungendo.

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